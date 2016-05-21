У зоні АТО за добу отримали поранення 6 українських військових

13:50, 21 травня 2016
Війна
682 0

20 травня у зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув, 6 отримали поранення під час обстрілів.

Бійці були поранені під час обстрілів / Фото facebook.com/theministryofdefence.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, 6 отримали поранення", - сказав Лисенко.

За його словами, один військовослужбовець був поранений під час обстрілів поблизу населеного пункту Зайцеве, п’ятеро - біля Опитного.

Лисенко також повідомив, що незаконні збройні формування здійснювали обстріли переважно у темну або вечірню пору доби, у тому числі минулої доби зафіксовано 3 обстріли на Луганському напрямку під Трьохізбенкою та Новозванівкою.

На Маріупольському напрямку терористи 10 разів обстріляли опорні пункти українських бійців, найнеспокійніше було у Новотроїцькому, Франчуку та Павлополі.

Читайте такожВ зоні АТО за добу один військовий загинув і 7 поранені, з них 3 через бойові дії

На Донецькому напрямку обстріли зафіксовані північніше Горлівки, в Авдіївці та Опитному.

"Щільність ворожого вогню значно зросла, вчора було випущено 230 мін з боку незаконних збройних формувань. Всього на Донецькому напрямку відбулося 7 ворожих обстрілів", - додав Лисенко.

Посилаючись на дані Державної прикордонної служби України, Лисенко повідомив, що вчора в зоні проведення антитерористичної операції було виявлено 7 розвідувальних польотів безпілотних літальних апаратів бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, учора на Донбасі російські найманці 20 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військовослужбовців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter