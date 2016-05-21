У зоні АТО за добу отримали поранення 6 українських військових
20 травня у зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув, 6 отримали поранення під час обстрілів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, 6 отримали поранення", - сказав Лисенко.
За його словами, один військовослужбовець був поранений під час обстрілів поблизу населеного пункту Зайцеве, п’ятеро - біля Опитного.
Лисенко також повідомив, що незаконні збройні формування здійснювали обстріли переважно у темну або вечірню пору доби, у тому числі минулої доби зафіксовано 3 обстріли на Луганському напрямку під Трьохізбенкою та Новозванівкою.
На Маріупольському напрямку терористи 10 разів обстріляли опорні пункти українських бійців, найнеспокійніше було у Новотроїцькому, Франчуку та Павлополі.
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На Донецькому напрямку обстріли зафіксовані північніше Горлівки, в Авдіївці та Опитному.
"Щільність ворожого вогню значно зросла, вчора було випущено 230 мін з боку незаконних збройних формувань. Всього на Донецькому напрямку відбулося 7 ворожих обстрілів", - додав Лисенко.
Посилаючись на дані Державної прикордонної служби України, Лисенко повідомив, що вчора в зоні проведення антитерористичної операції було виявлено 7 розвідувальних польотів безпілотних літальних апаратів бойовиків.
Як повідомляв УНІАН, учора на Донбасі російські найманці 20 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військовослужбовців.