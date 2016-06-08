Терористи на Донбасі розривають контракти через борги по зарплаті - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, три дні тому в лавах так званого "2-го армійського корпусу" бандформування "ЛНР" оголосили про чергову затримку зарплати (травневу мають віддати у липні), а також грошове забезпечення буде знижене на 25%.

"Ці "сумні новини" призвели до різкого збільшення рапортів на дострокове розірвання контрактів у так званому "6-му окремому мотострілецькому полку" (Стаханов), а також "7-й окремій мотострілецькій бригаді" (Дебальцеве), які займають ворожі позиції на передовій у Луганській області", - сказав Лисенко.