У Луганській області судять заочно "міністра внутрішніх справ" "ЛНР"

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, він звинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни конституційного ладу), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб) і ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Читайте такожЛуценко запевняє, що всі, хто вбивав людей на Майдані, будуть засуджені "очно або заочно"

Наразі обвинувачений переховується від органів досудового розслідування та суду, перебуваючи на території Луганської області, яка тимчасово не підконтрольна владі, що унеможливлює здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Враховуючи викладене, відповідно до положень ч. 2 ст. 323 КПК України, передбачено здійснення судового розгляду за відсутності обвинуваченого за обов'язкової участі захисника.

Підтримка державного обвинувачення здійснюється прокуратурою Луганської області.

За сукупністю кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, судом може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.