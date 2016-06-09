Зведення за добу: ситуація в зоні АТО ускладнилась

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 9 червня.

На Донецькому напрямку по українських захисниках біля Авдіївки, Пісків, Опитного російські найманці гатили зі всіх видів стрілецької зброї та мінометів різних калібрів, а близько 22:00, порушуючи Мінські домовленості, долучили до обстрілів ще й потужні артилерійські системи калібру 152 мм.

Позиції сил АТО в районі Луганського та Новгородського були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поруч Майорська та Зайцевого ще й з важких мінометів.

Читайте такожТерористи на Донбасі розривають контракти через борги по зарплаті - Лисенко

З настанням темної пори доби на Маріупольському напрямку бойовики неодноразово вели вогонь по наших опорних пунктах в районі Новотроїцького з важких мінометів калібру та 122 мм САУ, а поблизу Павлополя та Мар’їнки з мінометів калібру 82 мм. Під вогнем великокаліберних кулеметів опинились наші воїни на позиціях у районі Талаківки та Широкиного.

Незаконні збройні формування порушили режим тиші й на Луганщині. Там неподалік н.п. Новозванівка бойовики неприцільним вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів намагались спровокувати наших бійців.

В окремих випадках, щоб припинити активність ворога українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня у зоны АТО отримали поранення 7 українських військовослужбовців.