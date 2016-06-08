За минулу добу в зоні АТО поранені семеро військовослужбовців - Лисенко

Про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНІАН.

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Речник зазначив, що за минулу добу в зоні проведення АТО загиблих немає, проте семеро бійців дістали поранення.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики здійснили в зоні АТО 36 обстрілів українських позицій. Вони використовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, міномети калібру 82 мм, а також заборонені Мінськими домовленостями 120 мм міномети.