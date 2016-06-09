За добу в зоні АТО загинув український військовий, ще 5 отримали поранення

13:05, 09 червня 2016
Війна
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Минулої доби внаслідок бойових дій у зоні АТО загинув один український військовий, ще 5 отримали поранення.

REUTERS

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань антитерористичної операції Олександр Мотузяник.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще 4 військовослужбовців Збройних сил та один співробітник Державної прикордонної служби отримали поранення», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби проросійські бандформування 43 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, а також обстріляли контрольний пост "Майорськ" в Донецькій області.

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