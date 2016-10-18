В Україні стартували стратегічні військові навчання "Рубіж-2016"

Про це начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко повідомив у Facebook.

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"Розпочали стратегічні командно-штабні навчання "Рубіж-2016". Назва символічна. Їхня мета - наростити спроможності органів військового управління для ефективної відсічі збройної агресії. Ставимо рубіж для ворогів України, за який їм не треба переходити", - наголосив Муженко.

Раніше на полігоні "Широкий Лан" резервісти 72-ї окремої механізованої бригади тренувалися долати оборону противника.