Під прикриттям авіації та артилерії: резервісти долали оборону уявного противника на "Широкому Лані" (відео)

На полігоні "Широкий Лан" резервісти 72-ї окремої механізованої бригади тренувалися долати оборону противника.

Як повідомляє прес-служба Міноборони у Facebook, бійці долали оборону уявного противника під прикриттям армійської авіації та за підтримки артилеристів 40-ї артилерійської бригади. Читайте такожНа Рівненщині розпочались військові навчання із залученням резервістів (фоторепортаж)

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