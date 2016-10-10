Під прикриттям авіації та артилерії: резервісти долали оборону уявного противника на "Широкому Лані" (відео)
13:37, 10 жовтня 2016Суспільство
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На полігоні "Широкий Лан" резервісти 72-ї окремої механізованої бригади тренувалися долати оборону противника.
Скріншот відео
Як повідомляє прес-служба Міноборони у Facebook, бійці долали оборону уявного противника під прикриттям армійської авіації та за підтримки артилеристів 40-ї артилерійської бригади.
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