Бойовики охороняють могилу ліквідованого "Мотороли" від народної "любові" - ЗМІ

Про це розповіли місцеві жителі, які нещодавно відвідували кладовище, передає Сегодня.ua.

Читайте такожЛіквідація "Мотороли" може стати поворотним моментом у війні РФ проти України - Stratfor

"Ми ходили на могилу до родичів, й заради інтересу вирішили пройтися недалеко від місця, де поховали "Моторолу". Воно як би не на території кладовища, а через дорогу – там ще є свіжі могили, де ховають "ДНРівців". Як виявилося, його могилу охороняють двоє спецпризначенців у повному екіпіруванні з "калашами". Хто б міг подумати, що й після смерті він буде боятися замаху. Мабуть, є ще люди, які хочуть висловити йому свою "любов", – наголосив місцевий житель Михайло.

Нагадаємо, "Моторола" був ліквідований у Донецьку 16 жовтня.