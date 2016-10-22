Волонтери виявили "російський слід" у ліквідації "Мотороли"

Про це свідчить розслідування InformNapalm, в якому вперше представлені матеріали, які прямо й побічно вказують на російський слід.

Так, у розпорядженні волонтерів виявилися архіви з даними, отриманими з гаджетів Арсенія Павлова та його дружини Олени Павлової.

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"Поверхневий аналіз інформації вказує, що "Моторола" в останні тижні перед своєю загибеллю був стурбований щодо конфлікту з російськими кураторами. Йому здавалося, що він став зайвим. З цієї причини він тиждень не жив вдома (хоча лише 5 жовтня забрав дитину з пологового будинку) – ночував у кабінеті, певно побоюючись за своє життя", - йдеться у розслідуванні.

В InformNapalm розповіли, як в одному з останніх листувань дружина "Мотороли" згадує, що в їхньому будинку у ніч з 15-го на 16-е жовтня знімали охорону, після чого їй стало тривожно.

Павлов же проінструктував її, щоб вона не вірила "старшим братам" ("старшими братами" в середовищі бойовиків прийнято називати російські спецслужби, а саме – ФСБ РФ).

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром в "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".