Бойовики обстрілюють українських захисників на всіх напрямках у зоні АТО - штаб

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО у Facebook.

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«Протягом дня російсько-окупаційний контингент продовжив обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. На Маріупольському - з мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному, Красногорівці, Талаківці, Павлополю. По Широкиному вогонь вела 152 міліметрова артилерія, стріляв і танк», - повідомляє штаб.

На Луганському напрямку окупанти з гранатометів обстріляли Оріхове та Кримське.

«На Донецькому - в районі Авдіївки і Луганського по наших позиціях ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї», - додали у штабі.