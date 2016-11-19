Бойовики обстрілюють українських захисників на всіх напрямках у зоні АТО - штаб
19:56, 19 листопада 2016Війна
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У зоні проведення антитерористичної операції окупанти продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України на всіх напрямках, загалом зафіксовано 18 випадків відкриття вогню.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє прес-центру штабу АТО у Facebook.
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«Протягом дня російсько-окупаційний контингент продовжив обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. На Маріупольському - з мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному, Красногорівці, Талаківці, Павлополю. По Широкиному вогонь вела 152 міліметрова артилерія, стріляв і танк», - повідомляє штаб.
На Луганському напрямку окупанти з гранатометів обстріляли Оріхове та Кримське.
«На Донецькому - в районі Авдіївки і Луганського по наших позиціях ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї», - додали у штабі.
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