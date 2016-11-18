Місія ОБСЄ зафіксувала майже півтисячі вибухів на Донеччині

Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому в п'ятницю.

Зазначається, що левова частка вибухів була зафіксована в районі Авдіївки.

"СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема 460 вибухів, 300 з яких зосереджені в районі Авдіївки, Ясинуватої, Донецького аеропорту", - йдеться у звіті.

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У Луганській області місія зафіксувала також збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема зафіксовано 59 вибухів.

Місія продовжила контролювати процес розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському, свобода пересування місії була обмежена на всіх 3 ділянках.

Місія також зафіксувала довгі черги на в'їзді-виїзді контрольно-пропускних пунктів у районі Станиці Луганської в ранкові годинники.

Нагадаємо, в Луганській області внаслідок обстрілів поранений український військовослужбовець.

"Внаслідок обстрілів російсько-терористичних військ зазнав поранення наш український захисник Луганщини. Сили АТО були вимушені відкрити вогонь у відповідь, щоб примусити замовкнути ворожу артилерію", - йдеться в повідомленні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.