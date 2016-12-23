Екс-командир "Азова" назвав причину запеклих боїв за Світлодарську дугу

«На мій погляд, там зараз відбуваються тактичного значення бої. Бої пов'язані, у загалом, зі значимістю тактичною Світлодарської дуги. Тобто вона має мінімальну дистанцію – 15 кілометрів від Дебальцевого, а Дебальцеве – найбільший залізничний вузол сполучення між "республіками". Поки Світлодарська дуга і поки дистанція 15 кілометрів дає можливість використовувати артилерію навіть невеликих калібрів для накриття цієї станції, використовуватися всерйоз при відновленні бойових дій вона не може. Тому, звичайно, для наших, так би мовити, опонентів, в першу чергу, важливо зараз зрізати цей виступ, зрізати цю дугу, відсунути українські війська на безпечну для них дистанцію», - вважає колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький, пише Настоящее время.

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Він пояснив, що на даний момент, за великим рахунком, йде позиційна війна.

«Що робити арміям, коли ні війни, ні миру, уповільнений конфлікт? Покращувати свою тактичну оперативну географію, положення. Захоплювати ключові висоти, покращувати свою лінію. Чим зараз, в принципі, обидві сторони, так чи інакше, займаються. Україні розширити Світлодарську дугу теж вкрай вигідно, тому що це загрозливий плацдарм для наступу на те ж саме Дебальцеве і навіть для часткового оточення Горлівки. Тому обом сторонам вигідно, але на цей раз нашим опонентам вона все-таки важливіше, на цей раз вони почали ось цей карликовий наступ», - зазначив Білецький.

Разом з тим, колишній командир полку «Азов» додав, що така тактична історія приватна і навряд чи призведе до повномасштабної війни.

«Я думаю, для того, щоб ми говорили про формування російської армії для повномасштабного поновлення бойових дій, потрібна, насамперед, політична воля керівництва Російської Федерації, конкретно Путіна. Вона у нього, звичайно, є. Питання тільки в тому, коли він вибере час. Тому я не думаю, що його вибір буде залежати, наприклад, від ситуації на Світлодарській дузі. До того ж, глобально вона не зможе змінитися. Мова йде про те, що 1,5-2-3 у граничному показнику кілометра, кілька висот ключових буде контролювати українська сторона, або терористи "ДНР". Це не є якась глобальна стратегічна втрата для обох сторін», - підкреслив він.

Білецький також додав, що в ході боїв за Світлодарську дугу люди гинуть у дуже великих кількостях.

Як повідомляв УНІАН, вже кілька днів поспіль найгарячішою точкою зони АТО залишається напрямок Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське.

За даними штабу АТО, проросійські бойовики намагалися вибити Збройні сили України (ЗСУ) з займаних позицій в районі Світлодарської дуги. У ході наступальних дій противника загинули 5 українських військових.

Нагадаємо, 23 грудня українські військові відбили дві атаки бойовиків на Світлодарській дузі, втрат серед особового складу ЗСУ немає.