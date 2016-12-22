"Всі без сну вже 4-у добу": волонтер розповів про атаки бойовиків на нові позиції ЗСУ під Світлодарськом

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

Він розповів, що терористам прийшло підкріплення з Донецька та інших місць.

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"Всі фактично без сну вже 4-у добу. Від комбата до пацанів зі зброєю в руках в окопах на передку. Від медицини до служб забезпечення", - написав волонтер.

При цьому Мисягін запевнив, що українські військові стоять на своїх нових позиціях.

Також волонтер закликав не піддаватися на вкидання про котли й масу загиблих.

Як повідомили в Міноборони, за минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військовослужбовців у лавах Збройних сил України не було, проте 11 наших бійців отримали поранення. Цих санітарних втрат Збройні сили України зазнали на Світлодарській дузі в результаті ворожих артилерійських та мінометних обстрілів