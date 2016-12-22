"Всі без сну вже 4-у добу": волонтер розповів про атаки бойовиків на нові позиції ЗСУ під Світлодарськом
За минулу добу вже йде третя атака бойовиків на нові позиції ЗСУ на Світлодарській дузі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.
Він розповів, що терористам прийшло підкріплення з Донецька та інших місць.
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"Всі фактично без сну вже 4-у добу. Від комбата до пацанів зі зброєю в руках в окопах на передку. Від медицини до служб забезпечення", - написав волонтер.
При цьому Мисягін запевнив, що українські військові стоять на своїх нових позиціях.
Також волонтер закликав не піддаватися на вкидання про котли й масу загиблих.
Як повідомили в Міноборони, за минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військовослужбовців у лавах Збройних сил України не було, проте 11 наших бійців отримали поранення. Цих санітарних втрат Збройні сили України зазнали на Світлодарській дузі в результаті ворожих артилерійських та мінометних обстрілів