Журналіст розповів про втрати серед українських військових за грудень 2016-го року

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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"Бойові втрати грудня 2016-го. 19 українських героїв, які віддали своє життя у передноворічний місяць, щоб ми зберегли свободу та мирно святкували", - йдеться у його повідомленні.

Крім того, у своїй статті Цензор.НЕТ навів дані про бойові втрати української армії на сході за грудень 2016 року. У ній можна знайти не тільки імена та прізвища, а й більш детальну інформацію про кожного загиблого. Зазначається, що перелік не є остаточним.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня в районі проведення антитерористичної операції відбулося 14 обстрілів, одного українського військовослужбовця поранено.