Бойовики на Донбасі з гранатометів та мінометів били на всіх напрямках, одного українського військового поранено - штаб

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 у Facebook.

"Загалом зафіксовано 14 обстрілів. Одного нашого військовослужбовця поранено", - повідомили у прес-центрі.

За даними штабу АТО, російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій українських військових на всіх напрямках лінії фронту.

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"Зі 120 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем на Луганському напрямку – по Новозванівці. З гранатометів – по Талаківці, а по Новотроїцькому вогонь вів снайпер", - повідомляє прес-центр.

На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Павлопіль, Мар’їнку, Водяне та Новотроїцьке.

На Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії вогонь по позиціях Збройних сил України вели в районі Троїцького, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Луганському та Авдіївці.

Як повідомляв УНІАН, серед російських окупантів у Донецькій та Луганській областях спостерігається втрата мотивації продовжувати службу у передових підрозділах окупаційних військ.

З 3 січня представниками Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ спільно з терористичним формуванням “МДБ ДНР” розпочато заходи з примусового залучення до бойових дій у складі передових підрозділів 1 армійського корпусу (Донецьк) збройних сил РФ особового складу т.зв. «республіканських силових структур».