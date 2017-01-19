Привид збройної місії ОБСЄ на Донбасі: дипломат розкрив плани Кремля

Таку думку висловив директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України, експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця, пише Обозреватель.

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"Це просто декларативна заяву, демонстрація лояльності Москви мінському процесу. Насправді в Кремлі чітко розуміють, що озброєна місія введена не буде. Російське керівництво відмінно знає, що в ОБСЄ немає мандата на збройні місії", – зазначив Перепелиця.

За його словами, в ОБСЄ є лише мандат на спостережні місії, який надала Організація Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, напередодні глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров заявив, що не проти розширення роботи місії ОБСЄ на Донбасі і особистої стрілецької зброї спостерігачів.

Водночас, за його словами, Росія згодна, щоб під час виборів «місцеві сили правопорядку» супроводжувалися б збройними спостерігачами ОБСЄ.