Росія виступила проти збройної місії ОБСЄ на Донбасі - хочуть переодягнених в "правоохоронців ЛДНР" бойовиків

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав у Москві на спільній прес-конференції з чинним головою ОБСЄ, федеральним міністром Європи, євроінтеграції і закордонних справ Австрії Себастьяном Курцем.

«Якщо ви під озброєною місією ОБСЄ мали на увазі ідею, яку зараз почали вкидати з Києва про те, що потрібно озброєну поліцейську місію розгорнути на Донбасі, яка забезпечувала б там правопорядок, то ця ідея абсолютно суперечить Мінськими угодами», - сказав Лавров.

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За його словами, в Мінських угодах передбачено, що Україна зобов'язана законодавчо визнати і закріпити в Конституції особливий статус Донбасу, включаючи право мати свої сили правопорядку.

«Жодних озброєних іноземних місій для підтримки порядку на Донбасі в цих умовах не потрібно», - заявив Лавров.

За його словами, Росія згодна, щоб під час виборів «місцеві сили правопорядку» супроводжувалися б озброєними спостерігачами ОБСЄ.