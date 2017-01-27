У "ДНР" назріває збройний конфлікт, бойовики не можуть поділити сфери впливу - ІС

Про це повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Тимчук зазначив, що один з "впливових ватажків" "ДНР", "міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв ("Ташкент") передав в управління якомусь ватажкові бойовиків (за попередніми даними - Дашкін О.В., бандформування "Кальміус") птахофабрику, розташовану в районі н.п. Шахтарськ.

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"Це рішення викликало обурення з боку "абхазів" (бандформування "П'ятнашка"), до сфери "економічних інтересів" яких входить цей населений пункт, і які претендували на вказане підприємство. У "МГБ ДНР" Тимофєєва попередили, що реалізація його рішення може викликати збройний конфлікт між бойовиками двох бандформувань", - зазначив Тимчук.

Крім того, він повідомляє, що ватажок "ДНР" Олександр Захарченко продовжує спроби взяти під контроль максимально можливу кількість фінансових потоків у "республіці" - в основному під вивіскою "націоналізації". Так, за інформацією "ІС", зі 140 торгових ринків, розташованих у "ДНР", 59 вже "перейшли" у "державну власність" псевдореспубліки. 32 з них розташовані в Донецьку.