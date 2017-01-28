За добу в зоні АТО поранено 3 українських військових – Міноборони

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, троє військовослужбовців були поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За пішли добу в результаті бойових дій загинули серед українських військових немає, троє наших військовослужбовців отримали поранення", - сказав Мотузяник.

За його словами, на Донецькому напрямку ситуація залишається складною, а також в черговий раз розширилася географія збройних провокацій з боку противника. "Важке озброєння незаконні збройні формування використовували вчора на Донецькому напрямку вздовж всієї лінії фронту. Найбільш активно в Авдіївській промзоні, де за добу протягом чотирьох обстрілів з боку противника по наших позиціях було випущено 70 мінометних мін, понад 10 артилерійських снарядів", - повідомив він і зазначив, що українські війська були змушені регулярно відкривати вогонь у відповідь.

Загалом, зазначив Мотузяник, на Донецькому напрямку зафіксовано 11 ворожих обстрілів, серед яких 7 з важкої зброї.

Разом з тим, додав він, бойові дії на Маріупольському напрямку в черговий раз перемістилися на південь. На ділянці фронту Красногорівка - Мар'їнка, не було зафіксовано жодного випадку порушення тиші. "За винятком трьох випадків порушення перемир'я ворогом в районі Докучаєвська – всі вчорашні обстріли на Луганському напрямку припали на лінію фронту Павлопіль-Широкіно. Епіцентром бойових дій залишається Широкіно і сусідній з ним населений пункт Водяне", - сказав Мотузяник.

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Він повідомив, що супротивник двічі обстріляв з артилерії захисників Водяного і один раз вів артилерійський вогонь в районі Широкіно, де також бойовики відкривали вогонь з танка. "В районі Широкіно противник випустив 70 мінометних снарядів... Загалом 34 ворожих обстрілів сталося вчора на Маріупольському напрямку, близько половини з них – важке озброєння", - сказав прес-секретар Міноборони.

Він також повідомив, що на Луганському напрямку бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових, зокрема, в Попаснянському районі і в районі Бахмутської траси, але майже не використовують важке озброєння. "Винятком був ділянку фронту поблизу Попасній, де вчора після обіду противник випустив по наших позиціях 25 мінометних снарядів", - сказав він і додав, що всього на Луганському напрямку за минулу добу сталося 15 ворожих обстрілів, 4 з них мінометні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення АТО сталося 60 обстрілу з боку бойовиків.