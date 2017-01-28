Бойовики на Донбасі 60 разів обстріляли позиції сил АТО, трьох бійців поранено – штаб

Російсько-окупаційні війська на Донбасі минулої доби 60 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку по Лебединському вогонь вела 122 міліметрова артилерія, танк та 82 міліметрові міномети противника. 120 та 82 міліметрові міномети – по Широкиному, Водяному, Талаківці, Гнутовому, Лебединському, Опитному та Павлополю.

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"Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку та Широкине бойовики обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї. По Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вів і снайпер", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку – зі 152 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Зайцеве та Луганське, а з мінометів різних калібрів обстріляли Авдіївку та Троїцьке.

На Луганському напрямку – з протитанкових ракетних комплексів – Новозванівку. З мінометів та гранатометів – Троїцьке, Новозванівку, Кримське та Новоолександрівку. По Кримському вогонь вела і БМП противника.

Загалом зафіксовано 60 обстрілів. Троє наших військових поранено.