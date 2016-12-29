Бойове зіткнення у районі Крутої Балки на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

Про це повідомив речник прес-центру штабу операції Леонід Матюхін, передає 112 Україна.

"У районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення. З нашого боку є втрати", - сказав він, не уточнивши їхньої кількість.

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З початку поточної доби на Донбасі вже зафіксовано 13 обстрілів з боку бойовиків НВФ. "На Маріупольському (напрямку - Ред.) з гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні - Ред.) Павлопіль, Гнутове та Водяне. У районі Гнутового також вів вогонь снайпер. На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння у районі Луганського, Троїцького, Авдіївки і Крутої Балки. Всі обстріли були з гранатометів, стрілецької зброї. Поки що важкого озброєння бойовики не застосовували", - повідомив речник штабу.