Бойовики випустили з "Граду" по Сартані близько 40 ракет - Аброськін

09:47, 04 лютого 2017
Війна
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В п’ятницю близько 23:00 відбувся артобстріл с. Сартана з "БМ-21 Град", розірвалося приблизно 40 снарядів, пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає.

Фото УНІАН

Про це повідомив начальник поліції Донецької області Вячеслав Аброськін у Facebook.

Після обстрілу було створено 11 слідчо-оперативних груп.

"За результатами роботи СОГ встановлено, що у вказаний час відбувся артобстріл с. Сартана з БМ-21 "Град", розірвалося приблизно 40 снарядів", - написав він.

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В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки: вул. Пушкіна 31, 33, 35, 37; вул. Північна 4а, 4в; вул. Крайня 1, 2, 2в, 4в; тупік Північний 1, 3, 4; вул. Генерала Куркчі 108, 110; вул. Шмідта 19б.

Крім того, внаслідок потрапляння снаряду в електричну підстанцію, знеструмлені вулиці: Північна, Крайня, Генерала Куркчі, Шмідта, Пушкіна, Папаніна, Воїнів Визволителів, Городня. Без світла залишилась Талаківка.

На місці працюють підрозділи ДСНС, необхідні комунальни служби, депутати місцевих рад Сартани та Маріуполя, повідомив Аброськін.

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Теги: #бойовики#Град#Сартана