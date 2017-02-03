До Авдіївки прибув новий загін поліції (фото, відео)

Зараз співробітники поліції обходять постраждалі вулиці, йдеться у повідомленні НП.

Сформовано 8 груп, які працюють по місту. Їхнє завдання – задокументувати усі пошкодження, з’ясувати, чи немає більше постраждалих та надати допомогу тим, кому вона потрібна.

Поліцейські патрулі цілодобово об’їжджають Авдіївку. Окрім охорони правопорядку, правоохоронці виявляють людей, які потребують соціальної допомоги. Наразі серед таких - 464 громадяни, з них 145 дітей, 32 людини з обмеженими можливостями, 284 людини похилого віку.

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Безперебійно працює лінія 102. Усього з моменту загострення бойових дій, 29 січня, від людей до кол-центру надійшло 92 повідомлення, з них більше половини пов’язані з наслідками обстрілів терористів.

Крім того, в Авдіївці встановлено два намети поліції, де громадяни можуть отримати будь-яку допомогу – зігрітися, випити чаю та зарядити телефони.

Нагадаємо, 2 лютого близько 22:00 терористи цілеспрямовано вдарили по центру Авдіївки з "Градів" - туди, де розташовувався пункт гуманітарної допомоги. Серед постраждалих - співробітники ДСНС, які супроводжували гуманітарний вантаж. У машині було 4 людини, з них жінка, лише двом з них вдалося врятуватися – вони у момент вибуху перебували у наметі.

У полі реактивна артилерія зробила діри у зріст людини, а у місті такі снаряди знищують будинки, вбивають та калічать людей. Без даху над головою у мороз залишилися мешканці понад 20 вулиць.