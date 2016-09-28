Слідство спростувало кремлівську версію про запуск ракети по MH17 з контрольованої Україною території

Про це повідомляє ZN.UA.

За словами представників російського міноборони, воно контролювалося українською армією. JIT досліджувало два ймовірних місця пуску в районі цього селища і не виявило жодних доказів, що підтверджують слова росіян.

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Натомість, як випливає з наведеної в звіті перехопленої розмови двох проросійських сепаратистів, ті самі визнають, що контролювали Зарощенське, коли був збитий пасажирський літак.

Як повідомляє видання, істотна відмінність розслідування JIT від звіту DSB не тільки в тому, що в ньому точно вказується місце, звідки була випущена ракета. Наприклад, слідчі голландського Ради безпеки лише вказали на великий район площею 320 кв. км: це територія, обмежена містом Сніжне на півночі і селищами Первомайський та Степанівка на сході і південному сході. У звіті ж Спільної слідчої групи також фіксується маршрут, за яким зенітно-ракетна установка потрапила в Україну з Росії, а після того, як був збитий MH17, повернулася назад.

Як повідомляв УНІАН, російський виробник ЗРК "Бук" - ВАТ «Концерн ППО «Алмаз - Антей» заявив, що використовував літак Іл-86 для моделювання атаки на малайзійський Боїнг над Донецьком, який нібито підтверджує, що пуск ракети був здійснений з підконтрольної Україні території.

"Сьогодні ми можемо однозначно сказати, що якщо Boeing був збитий ЗРК" Бук", то вразила його ракета 9М38 з боку населеного пункту Зарощенське", - сказав генеральний директор концерну Ян Новіков.