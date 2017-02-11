На Луганщині зникли українські розвідники

В Луганській області зникла група українських розвідників. Про це у Facebook інформує Оперативно-тактичне угруповання «Луганськ».

Група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій.

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"У визначений час військовослужбовці на зв'язок не вийшли. Наразі ведуться їх пошуки та з’ясовуються обставини події», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, за минулу добу в районі проведення антитерористичної операції найбільшу кількість обстрілів із боку проросійських бойовиків зафіксовано на Маріупольському напрямку. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. За його даними, на Маріупольському напрямку було зафіксовано 35 випадків порушення режиму тиші. Найактивніше бойовики порушували режим припинення вогню в районі Красногорівки.

Крім того, Головне управління розвідки повідомляє, що у Росії активізували роботу центрів з вербування найманців до складу окупаційних військ. Завербованих для "служби" на Донбасі відправляють до пунктів збору у Ростовській області.