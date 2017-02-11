У Росії активно почали вербувати найманців для поповнення окупаційних військ на Донбасі – розвідка

В Росії активізували роботу центрів з вербування найманців до складу окупаційних військ.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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«На території Росії активізовано роботу вербувальних центрів т.зв. “добровольців” для подальшого направлення до з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ. Відібраний особовий склад відправляється до пунктів збору у Ростовській області з метою їх допідготовки та розподілу. Пріоритет надається тим, які вже мають досвід бойових дій, у т.ч. в Сирії», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донбасу у зв’язку з неукомплектованістю особовим складом окупанти примушують командирів бойовиків залучати до військової служби жінок. Про це повідомили у розвідці.

«У зв’язку з неукомплектованістю особовим складом командування 2 АК ЗС РФ примушує командирів підпорядкованих з’єднань і частин приймати на військову службу жінок», - йдеться в повідомленні.