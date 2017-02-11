На лінії розмежування СБУ затримала снайперку бойовиків

Співробітники Служби безпеки України затримали у районі проведення антитерористичної операції снайперку терористичної організації "ДНР".

Як повідомив прес-центр СБ України, правоохоронці затримали жінку на лінії розмежування, коли вона намагалася потрапити на підконтрольну українській владі територію для переоформлення документів.

"Співробітники спецслужби встановили, що вона була снайпером взводу швидкого реагування та радіотелеграфістом внутрішніх військ т.зв. "МВС ДНР", - йдеться в повідомленні.

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Зі слів затриманої, вона протягом чотирьох місяців проходила спеціальну підготовку на території Росії у населеному пункті поблизу міста Таганрог у Ростовській області. Інструктори табору бойовиків раніше проходили службу у військах спеціального призначення РФ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.