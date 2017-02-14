Ряди бойовиків під Авдіївкою поповнили за рахунок дагестанців і "кадирівців" (відео)

До переднього краю чужинці активно перекидають техніку, бійців і професійних диверсантів.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Вдень вони не стріляють – одиночні, в основному. Провокації. Після від'їзду ОБСЄ, коли темніє – і всю ніч до ранку", - розповідає військовослужбовець ЗСУ з позивним "Локомотив".

Його побратим "Дяк" розповідає, що по той бік лінії фронту вже вивісили свій прапор чи то кадрові військові, чи то найманці з Дагестану.

"Поводяться грамотно – не підходять близько, метрів 150. Потім приходить СПГ", - каже він.

Військовослужбовець "Куба" припускає, що поява кавказців може бути таким само елементом залякування та деморалізації, як і розсилка SMS тижнем раніше. "Моральний дух не падає. Все як було, так і лишилося: спостерігаємо і намагаємося їх відсікати", - твердить боєць.

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"Бої під Авдіївкою й нехай невеликі, але кроки вперед, мобілізували вояків на усій ділянці фронту та навіть тих, хто вже на "дембелі". Ветерани АТО готові повернутися на передову, аби тільки з'явилася можливість потіснити ворога з української землі", - йдеться у сюжеті.

"Коли ці події сталися, почали дзвонити і питати, як повернутися в підрозділ, хтось просто хотів перевестись до нас. Ті, яким нудно сидіти в полі, а коли почалися активні бойові дії – вони розуміють, що вони тут потрібні", - розповіла прес-офицер 72 ОМБР Олена Мокренчук.

Як повідомляв УНІАН, раніше Петро Порошенко заявив, що українські війська після контратаки в районі Авдіївки Донецької області покращили свої позиції на ключовій ділянці фронту поблизу окупованого Донецька.