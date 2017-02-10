Військові після контратаки біля Авдіївки покращили свої позиції на ключовій ділянці фронту - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час церемонії передачі пожежних автомобілів Управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

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«З 29 січня ворог здійснив десятки спроб штурму позицій українських військових. Вони атакували нас, бо хотіли вибити українські війська з Авдіївської промзони, яка контролює важливе перехрестя і зупинила рух ворожої техніки», - заявив він.

«Російські війська застосували всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки, інші типи зброї, які жорстко заборонені Мінськими угодами, але щоразу окупанти змушені були відступати.

Більше того, внаслідок атак ворога наші військові контратакували і покращили наші позиції на ділянці, яка стала ключовою на підступах до окупованого Донецька», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня по 5 лютого вели масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого. Внаслідок обстрілів загинуло декілька мирних жителів Авдіївки.