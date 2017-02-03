Новий посол США в ООН закликала проросійських бойовиків виконувати Мінські угоди

Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН, під час якого розглядалася ситуація довкола Авдіївки.

Вона заявила, що існує чіткий шлях для відновлення миру на сході України, який полягає у "повному та негайному виконанні Мінських угод, які Сполучені Штати продовжують підтримувати".

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Також американський посол заявила, що "для людей на сході України ставки є високими. З кожним днем, що минає, більше людей наражаються на ризик замерзнути насмерть, або померти від мінометного вибуху".

"Сполучені Штати закликають Росію та з'єднані російсько-сепаратистські сили виконати їхні зобов'язання відповідно до Мінських угод та повністю відновити і дотримуватися режиму припинення вогню. Мінські угоди вимагають розведення сил та відведення важкого озброєння з обох сторін лінії зіткнення. Це є формулою для стійкого режиму припинення вогню. Відступ сил та відведення важкого озброєння з цього району (з Авдіївки - УНІАН) врятує життя", - наголосила Гейлі.

Окрім того, вона наголосила, що Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ необхідно надати повний і необмежений доступ на Донбасі.

Гейлі заявила, що Сполучені Штати очікують, що "усі ті, хто може вплинути на групи, які воюють, і особливо Росія, зроблять все можливе, щоб підтримати припинення це загострення насильства".

Нагадаємо, посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі закликала Російську Федерацію повернути контроль над Кримом Україні.