"Ми помстимося й вийдемо на кордон з Russian Federation": морпіхи розповіли про бій біля Водяного (відео)

Після обстрілу Водяного проросійські бойовики спробували атакувати позиції українських морпіхів й отримали відсіч. Про це повідомляє Військове телебачення України.

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Морпіхи контратакували бойовиків й зайшли на одну з позицій терористів, проте закріпитися там не вдалося. "Противник зазнав колосальних втрат: 5 "двохстих" і 10 - "трьохсотих", - розповів морпіх з позивним "Юрист".

"З нашого боку, на жаль, двоє бійців загинуло. Про них ніхто не забуде. Ми помстимося і вийдемо на кордон з Russian Federation", - упевнений військовий.

Нагадаємо, 20 березня в районі Водяного відбувся бій військовослужбовців Збройних сил з диверсійно-розвідувальними групами противника.