В мережі з'явилось відео обстрілу бойовиками Водяного із "Градів"
Дим від снарядів здіймався над житловими кварталами Водяного.
Військове телебачення України опублікувало відео шквального обстрілу бойовиками Водяного.
На відео можна помітити, що дим від розірваних снарядів бойовиків здіймається на житловими кварталами населеного пункту.
Нагадаємо, сьогодні в районі Водяного відбувся бій військовослужбовців Збройних сил з диверсійно-розвідувальними групами противника.
"О 9.30 в районі населеного пункту Водяне дві групи ворога у кількості до 40 чоловік впритул підійшли до наших позицій. Під час бойового зіткнення, отримавши гідну відсіч, диверсійно-розвідувальні групи ворога відступили. Водночас, підрозділ ЗС України висунувся вперед", - повідомили у штабі АТО.
"Після того, як противник застосував важке озброєння – РСЗВ БМ-21 "Град", артилерію 152 мм та 122 мм, підрозділ відійшов на свої позиції", - заявили в прес-центрі АТО.