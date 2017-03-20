В мережі з'явилось відео обстрілу бойовиками Водяного із "Градів"

19:10, 20 березня 2017
Війна
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Дим від снарядів здіймався над житловими кварталами Водяного.

Бойвики обстрілювали водяне із ДРГ / скріншот

Військове телебачення України опублікувало відео шквального обстрілу бойовиками Водяного.

На відео можна помітити, що дим від розірваних снарядів бойовиків здіймається на житловими кварталами населеного пункту.

Нагадаємо, сьогодні в районі Водяного відбувся бій військовослужбовців Збройних сил з диверсійно-розвідувальними групами противника.

"О 9.30 в районі населеного пункту Водяне дві групи ворога у кількості до 40 чоловік впритул підійшли до наших позицій. Під час бойового зіткнення, отримавши гідну відсіч, диверсійно-розвідувальні групи ворога відступили. Водночас, підрозділ ЗС України висунувся вперед", - повідомили у штабі АТО.

"Після того, як противник застосував важке озброєння – РСЗВ БМ-21 "Град", артилерію 152 мм та 122 мм, підрозділ відійшов на свої позиції", - заявили в прес-центрі АТО.

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Теги: #Водяне#обстріл#бойовики#ДРГ