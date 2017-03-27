Військові показали проведення бойової підготовки на єдиному в Україні високогірному полігоні (відео)

Військові опублікували відео бойової підготовки на єдиному високогірному полігоні в Україні. Відео з’явилось на сторінці у Facebook Закарпатського легіону.

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«Лише гори замість териконів й трохи інший хімічний склад болота. Все інше як на Сході України. Закарпатський Легіон продовжує бойову підготовку на єдиному в Україні високогірному полігоні», - написали військові 128 бригади.

Як повідомляв УНІАН раніше, чергова партія БТР-3ДА успішно пройшла один з етапів приймально-здавальних випробувань на військовому полігоні Київської області перед передачею ЗСУ. Під час цього етапу випробувань перевірялась точність ведення вогню та робота бойового модулю "Штурм-М".

"Для цього штатна мішень була розстріляна із різних відстаней з 30-мм гармати ЗТМ-1. Завдяки наведенню озброєння за допомогою сучасного цифрового комплексу, який оснащений лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, вдається досягти високої точності та кучності вогню на всіх режимах вогню", - йдеться у повідомленні «Укроборонпрому».