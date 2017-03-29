В "Л/ДНР" обіцяють російське громадянство за вступ до лав бойовиків - розвідка

В "ЛНР і "ДНР" обіцяють надавати за спрощеною процедурою російське громадянство тим, хто вступить до лав бойовиків. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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За інформацією ГУР, командування Центру територіальних військ Південного округу ЗС РФ незадоволене результатами агітаційно-пропагандистських заходів з набору населення на військову службу до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів, тому ініціювало проведення нового етапу агітаційної кампанії.

"Основними аргументами агітації залишається декларативне анонсування високої заробітної платні (від 15 до 30 тис. російських рублів), обіцянки про надання соціальних пільг учасникам бойових дій та можливості по спрощеній процедурі отримання ними громадянства РФ", - зазначили в українській розвідці.