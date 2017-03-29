Авдіївка вкотре залишилась без світла через пошкодження ЛЕП

Авдіївка вкотре через пошкодження лінії електропередач залишилась без світла, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

«Сьогодні, 29 березня, близько 19 годин прифронтове місто залишилось без світла. За попередніми даними, відбулося пошкодження лінії електропередач «Макіївка 2». Спеціалісти оперативних служб та ремонтні бригади виїхали на місце події для з’ясування причин аварії та усунення неполадок», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 26 березня бойовики обстріляли з «Градів» місто Авдіївка Донецької області. Обстріл стався близько 11.30. Снаряди бойовиків, випущені з «Градів», накрили вогнем стару частину прифронтового міста.