Бойовики обстріляли з "Градів" Авдіївку (фото, відео)
Снаряди накрили вогнем стару частину прифронтового міста.
Бойовики обстріляли з «Градів» місто Авдіївка Донецької області.
Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.
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Обстріл стався близько 11.30. Снаряди бойовиків, випущені з «Градів», накрили вогнем стару частину прифронтового міста.
В результаті пошкоджені приватні будинки на вулицях Колосова, Белінського, Добролюбова та Островського. За даними поліції, 18 будинків зазнали значних ушкоджень, деякі з них повністю зруйновані.
Постраждалих серед мирних жителів немає.
В постраждалому районі наразі працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять домівки та з’ясовують, яка допомога потрібна людям.
Даний факт буде кваліфіковано за ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.