Бойовики обстріляли з "Градів" Авдіївку (фото, відео)

14:22, 26 березня 2017
Війна
483

Снаряди накрили вогнем стару частину прифронтового міста.

Ілюстрація REUTERS

Бойовики обстріляли з «Градів» місто Авдіївка Донецької області.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Читайте такожЗа добу бойовики на Донбасі здійснили 81 обстріл, поранено та травмовано вісьмох бійців АТО - штаб

Обстріл стався близько 11.30. Снаряди бойовиків, випущені з «Градів», накрили вогнем стару частину прифронтового міста. 

В результаті пошкоджені приватні будинки на вулицях Колосова, Белінського, Добролюбова та Островського. За даними поліції, 18 будинків зазнали значних ушкоджень, деякі з них повністю зруйновані.

Постраждалих серед мирних жителів немає.

В постраждалому районі наразі працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять домівки та з’ясовують, яка допомога потрібна людям.

Даний факт буде кваліфіковано за ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Авдіївка#бойовики#обстріли