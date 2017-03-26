Бойовики обстріляли з "Градів" Авдіївку (фото, відео)

Бойовики обстріляли з «Градів» місто Авдіївка Донецької області.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Читайте такожЗа добу бойовики на Донбасі здійснили 81 обстріл, поранено та травмовано вісьмох бійців АТО - штаб

Обстріл стався близько 11.30. Снаряди бойовиків, випущені з «Градів», накрили вогнем стару частину прифронтового міста.

В результаті пошкоджені приватні будинки на вулицях Колосова, Белінського, Добролюбова та Островського. За даними поліції, 18 будинків зазнали значних ушкоджень, деякі з них повністю зруйновані.

Постраждалих серед мирних жителів немає.

В постраждалому районі наразі працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять домівки та з’ясовують, яка допомога потрібна людям.

Даний факт буде кваліфіковано за ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.