ЗМІ у фото показали життя Адіївської промзони (фоторепортаж)
Поблизу Авдіївки щоденно тривають бої різної інтенсивності.
Понад рік у центрі уваги не лише місто Авдіївка, що поблизу Донецька, а й міська промислова зона, колишня автобаза. Там щоденно тривають бої і навколо не залишилося ані найменшої ділянки, в яку б не влучила куля чи осколок.
Підступи до міста зі сторони Ясинуватої обороняє від російських сил та їхніх найманців 72-а окрема механізована бригада Збройних сил України.
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Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня по 5 лютого вели масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.
30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого. Внаслідок обстрілів загинуло декілька мирних жителів Авдіївки.
Пізніше обстріли неодноразово повторювались.