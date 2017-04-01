РФ запланувала масштабну утилізацію озброєння для приховування поставок на Донбас - ІС

У Кремлі знайшли спосіб, як "списати" тисячі одиниць техніки і мільйони боєприпасів, відправлених на Донбас.

Як повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, дані про запаси зброї в Росії є в міжнародній звітності – ці дані передавалися міжнародному співтовариству, «коли РФ ще корчила з себе цивілізовану державу».

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За його інформацією, міноборони РФ запланувало супермасштабну утилізацію озброєння. Як зазначено в пояснювальній записці до проекту змін в Указ президента РФ № 775, до 2021 р заплановано утилізувати, серед іншого:

- 9,9 тис. одиниць бронетанкової техніки,

- 21,5 тис. одиниць ракетно-артилерійського озброєння,

- 7 млн одиниць стрілецької зброї,

- 150 млн. одиниць боєприпасів.

«Не викликає сумнівів, що чимала частина цих озброєнь і боєприпасів вже «утилізовані» або заплановані до «утилізації» на Донбасі. Можемо оцінити розмах російських кровососів», – зазначив Тимчук.