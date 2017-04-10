Спостерігачі ОБСЄ за вихідні зафіксували понад 700 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за вихідні зафіксували понад 700 вибухів у Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться у звіті місії за вихідні станом на 19:30 9 квітня, який опубліковано у понеділок на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню між вечорами 7 та 8 квітня, включаючи близько 500 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 410 вибухів)", - йдеться у звіті.

Водночас стверджується, що між вечорами 8 та 9 квітня (між вечорами суботи та неділі) було зафіксовано менше порушень – зокрема, близько 120 вибухів.

Також зазначається, що більшість порушень було зафіксовано в районі Авдіївки, Ясинуватої та Донецького летовища, а також в районі Світлодарська та Дебальцевого.

"В Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню між вечорами 7 та 8 квітня, включаючи близько 12 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом (близько 350 вибухів), і більше порушень між вечорами 8 та 9 квітня, включаючи близько 80 вибухів", - сказано у звіті.