На Луганщині кілька сіл залишилися без світла через обстріли бойовиків
13:03, 27 березня 2017Війна
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Наразі на місці події працюють ремонтні бригади, зазначають в адміністрації.
У результаті ворожого обстрілу пошкоджено лінію електропередач / УНІАН
На Луганщині без електропостачання залишилися 219 абонентів у селах Троїцьке, Новозванівка і Вискрила Попаснянського району через пошкодження бойовиками лінії електропередач.
Про це повідомляється на сайті Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
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«У результаті ворожого обстрілу пошкоджено лінію електропередач та була відключена повітряна лінія ВЛ-10кВ № 10», - йдеться в повідомленні.
Наразі на місці події працюють ремонтні бригади, зазначають в адміністрації.
Раніше троє бійців загинули через обстріл бойовиками опорного пункту під Авдіївкою.
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