На Луганщині кілька сіл залишилися без світла через обстріли бойовиків

На Луганщині без електропостачання залишилися 219 абонентів у селах Троїцьке, Новозванівка і Вискрила Попаснянського району через пошкодження бойовиками лінії електропередач.

Про це повідомляється на сайті Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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«У результаті ворожого обстрілу пошкоджено лінію електропередач та була відключена повітряна лінія ВЛ-10кВ № 10», - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють ремонтні бригади, зазначають в адміністрації.

Раніше троє бійців загинули через обстріл бойовиками опорного пункту під Авдіївкою.