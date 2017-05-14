Бойовики з "Градів" пошкодили газогін біля Новолуганського

Бойовики застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град поблизу населеного пункту Новолуганське (Світлодарська дуга), як повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

“Російсько-окупаційні війська 22:38 години застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град поблизу населеного пункту Новолуганське (Світлодарська дуга)”, - вказує штаб.

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Як повідомляється, обстрілом було пошкоджено газогін та інфраструктуру холдингової компанії “Бахмутський Аграрний Союз”. Один із тваринницьких комплексів зазнав руйнувань, а вогонь продовжує знищувати майно.

“Вкотре незаконні збройні формування продемонстрували зухвале ігнорування Мінських угод та своє ставлення до громадян Донбасу“, - наголосили у штабі.