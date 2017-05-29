Україна наполягає, що СММ ОБСЄ має отримати доступ до Дебальцевого - Геращенко

Україна наполягає на тому, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) повинна отримати доступ до підконтрольного бойовикам Дебальцевого Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на зустрічі з делегацією постійних представників держав-учасниць ОБСЄ.

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"Ми вважаємо, що необхідно, звичайно, удосконалити моніторинг місії СММ ОБСЄ», - зауважила вона.

«В українському суспільстві є велике запитання відносно того, чому сьогодні, за ці три роки війни, місія СММ ОБСЄ лише кілька разів була біля кордону. Чому не допускається до всієї окупованої території? І, наприклад, закритим залишається Дебальцеве", - додала Геращенко.

За її словами, сьогодні Дебальцеве «перетворилося на базу — залізничну колію з прийому техніки і зброї з Російської Федерації».

Перший віце-спікер назвала неприпустимим те, що на окуповані території не допускаються гуманітарні місії в той час, “як туди вдерлися більше 50 так званих гуманітарних” конвоїв РФ, через які завозяться “як мінімум, товари подвійного користування, а не гуманітарні”.

Крім того, Геращенко заявила про необхідність цілодобової роботи спеціальних хабів СММ ОБСЄ біля контрольних пунктів в`їзду– виїзду.