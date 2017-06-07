Підготовці виборів на Донбасі має передувати роззброєння бойовиків - МЗС
Досягти роззброєння може тільки місія, яка буде мати озброєний компонент.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наполягає, що роззброєння контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі повинно передувати підготовки місцевих виборів у Донецькій та Луганській областях. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з чинним головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьяном Курцом в Києві.
Читайте такожЗагострення на Донбасі: з початку доби загинули 2 українських військових, 11 поранено (відео)"Звичайно, в майбутньому, у нас є дуже важливі завдання, які полягають у роззброєнні всіх цих нелегальних угруповань, у тому, що зброя повинна зберігатися під надійним контролем, і ми повинні почати перехідний період до підготовки до виборів. Це може зробити тільки місія, яка буде мати озброєний компонент, і за ефективної підтримки Спеціальної моніторингової місії", - сказав Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, Клімкін заявляє, що Росія блокує обговорення питання розгортання на Донбасі збройної поліцейської місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Президент України Петро Порошенко на зустрічі з Курцем закликав активізувати консультації про розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.