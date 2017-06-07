Підготовці виборів на Донбасі має передувати роззброєння бойовиків - МЗС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наполягає, що роззброєння контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі повинно передувати підготовки місцевих виборів у Донецькій та Луганській областях. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з чинним головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьяном Курцом в Києві.

Читайте такожЗагострення на Донбасі: з початку доби загинули 2 українських військових, 11 поранено (відео)"Звичайно, в майбутньому, у нас є дуже важливі завдання, які полягають у роззброєнні всіх цих нелегальних угруповань, у тому, що зброя повинна зберігатися під надійним контролем, і ми повинні почати перехідний період до підготовки до виборів. Це може зробити тільки місія, яка буде мати озброєний компонент, і за ефективної підтримки Спеціальної моніторингової місії", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Клімкін заявляє, що Росія блокує обговорення питання розгортання на Донбасі збройної поліцейської місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з Курцем закликав активізувати консультації про розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.