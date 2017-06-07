Порошенко закликав голову ОБСЄ активізувати консультації щодо розгортання озброєної поліцейської місії на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з діючим головою ОБСЄ, федеральним міністром Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Себастіаном Курцом, в ході якої закликав активізувати консультації щодо розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави Української держави.

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«Глава держави закликав Австрійське головування активізувати консультації у Відні щодо розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко заявляє, що головною метою російської тактики залякування спостерігачів ОБСЄ є максимальне обмеження доступу місії до окупованої території Донбасу аж до повного витіснення місії ОБСЄ з регіону.

Особлива увага під час розмови була приділена зростанню випадків залякування спостерігачів ОБСЄ з боку проросійських бойовиків.