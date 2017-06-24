На Луганщині поряд із патрулем СММ ОБСЄ сталися вибухи та стрілянина

У Луганській області поряд зі спостерігачами патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ сталися вибухи та стрілянина зі стрілецької зброї.

Про це повідомляється в звіті місії від 23 червня.

У звіті йдеться, що 23 червня в підконтрольному українському уряду н.п. Золоте-4 патруль СММ у складі шести співробітників на двох броньованих машинах стояв на території житлового району, на відстані близько 300 метрів на північ від ділянки розведення сил і засобів у районі н.п. Золоте (60 км на північний захід від Луганська).

Усі члени патруля перебували поза автомобілями.

«О 10.38 менш ніж за одну хвилину вони почули інтенсивний вогонь зі стрілецької зброї (приблизно 50-100 пострілів), 2 вибухи, оцінені як постріли з міномета калібром 82 мм, і 3 постріли з автоматичного гранатомета (типу АГС) - усі на відстані близько 100 метрів на південний схід. О 10.42 команда СММ чула 3-4 черги з великокаліберного кулемета, за якими послідували численні постріли зі стрілецької зброї за 150-200 метрів на південний схід», - повідомляється в звіті.

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Також у СММ додали, що «принаймні одна куля, яка, за оцінкою спостерігачів, була випущена з південно-східного напрямку, просвистіла особливо чітко й пролетіла над їхніми головами настільки низько, що їм довелося пригнутися. У той же час на вулиці, приблизно за 10 метрів на схід від своєї позиції, члени патруля Місії побачили жінку, яка також пригнулася».

Після інциденту представники місії залишили цей район.

«Члени патруля СММ благополучно повернулися на свою базу в Сєвєродонецьку», - йдеться в звіті.

Місія поінформувала Спільний центр контролю та координації (СЦКК) про цей інцидент.