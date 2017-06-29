Після захоплення у полон росіян військові ліквідували ще дві ДРГ бойовиків - волонтери

Попри домовленості про "хлібне перемир’я" потужні обстріли деяких ділянок фронту запекло продовжуються. Про це на сторінці фонду "Повернись живим" повідомив Андрій Римарук.

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"Сьогодні вночі ми знову втратили одного з найкращих синів України. Ворог не полишає можливостей максимально точно вдарити по наших позиціях артилерійським вогнем й наробити шкоди своїми диверсійно-розвідувальними групами. З моменту захоплення у полон росіян на Луганщині наші військові були змушені ліквідувати ще дві групи, які мали на меті захопити оборонні редути", - зазначає він.

Волонтери наголошують, що користуючись так званим "перемир’ям", окупаційні війська безкарно споруджують опорні пункти у сірих зонах, а Росія жене нові потяги та вантажівки зі зброєю та особовим складом на окуповані території.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу на Донбасі один військовий загинув, ще троє були поранені.