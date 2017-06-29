Загострення на Донбасі: за добу один військовий загинув, ще троє були поранені - штаб АТО

Оперативна обстановка в районі проведення АТО знову ускладнилась: російсько-терористичні бандформування продовжують грубо порушувати домовленості щодо дотримання перемир'я. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"Впродовж минулої доби бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Під час здійснення половини з цих збройних провокацій противник застосовував міномети різних калібрів, один раз - ствольну артилерію", - йдеться у повідомленні.

У штабі відзначили, що незмінною залишається тенденція щодо активізації незаконних збройних формувань за темної пори доби. Окрім того, окупанти вчора вчергове обстріляли житловий квартал одного з прифронтових населених пунктів.

На приморському напрямку окупанти дев'ять разів порушували перемир'я. Впродовж доби бойовики, використовуючи міномети та піхотне озброєння, обстрілювали наші позиції в районі Лебединського, Водяного, Павлополя, Гнутового, Красногорівки та Мар'їнки. З гранатометів різних модифікацій противник бив по опорних пунктах сил АТО поблизу Тарамчука й Талаківки. Більшість з цих обстрілів відбулась вже після заходу сонця, зазначили у штабі.

"Саме на цьому ж напрямку загарбники вчора вдень з міномету калібру 120 мм обстріляли житловий квартал Красногорівки. На щастя, в результаті цього обстрілу ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку проросійські банди знову активізувались в районі Авдіївки, де декілька разів вчора обстрілювали наші оборонні укріплення зі 120-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів.

"Близько 21.00 години бандити випустили по українських воїнах близько півдесятка снарядів з артилерійських систем калібру 122 мм. Не стихають ворожі засоби ураження й північно-східніше Авдіївки - неподалік Кам'янки та Новоселівки Другої. Там найманці також вчора неодноразово відкривали вогонь з мінометів різного калібру, різноманітних зразків піхотного озброєння, а також протитанкового ракетного комплексу та зенітної установки. Під обстріли з мінометів вчора ввечері потрапили також наші опорні пункти в районі Луганського та Верхньоторецього. Всього на цій частині фронту минулої доби було нараховано 11 ворожих збройних провокацій", - повідомили у штабі.

За даними штабу АТО, минулої доби найактивніше бойовики обстрілювали українські позиції на луганському напрямку.

"Впродовж доби було зафіксовано 15 фактів порушення противником перемир'я. Знову відмічається відносне загострення в районі Бахмутської траси, де окупанти ввечері впродовж декількох годин щільним вогнем зі 120-мм й 82-мм мінометів, а також з меншого потужного озброєння, накривали наші позиції поблизу Кримського. Також з мінометів бандити били неподалік Трьохізбенки та Щастя. Окрім того, впродовж доби порушення бойовиками умов незастосування зброї були зафіксовані в районі н.п. Старий Айдар, Новотошківське, Шарів Кут та Валуйське", - повідомляє прес-центр АТО.

"В результаті ворожих обстрілів один український воїн вчора, на жаль, загинув. Ще троє бійців сил АТО зазнали поранень та бойових травмувань", - підсумували у штабі.