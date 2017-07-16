Бойовики обстріляли житлові квартали Золотого із забороненої зброї

Бойовики російсько-окупаційних військ на Луганщині уночі проти 16 липня обстріляли житловий сектор населеного пункту Золоте, що поблизу міста Попасна Луганської області.

Про це інформує Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

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В Центрі наголосили, що під час інтенсивного обстрілу терористи застосували заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети, а також автоматичні та протитанкові гранатомети.

«Внаслідок обстрілу осколками були посічені стіни та вибиті шибки в житлових будинках на вулицях Нахімова, Партизанській та Пролетарській. В будинку на вулиці Островського пошкоджено дах та вікна. В будинку на вулиці Студентській протитанкова граната пробила дах, а на городі розірвалася 82-мм міна», - повідомили в СЦКК и додали, що жертв серед місцевих жителів немає.

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«Зазначений злочин свідчить про цілеспрямовані дії НЗФ ОРЛО щодо подальшого загострення конфлікту, відверте нехтування Мінськими домовленостями, та небажання дотримуватися перемир’я, оголошеного на період збору врожаю», - наголосили в Центрі.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня на засіданні Тристоронньої контактної групи учасники переговорів підтримали звернення місцевих рад Донецької і Луганської областей про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня. Було передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня до 31 серпня. Українська сторона неодноразово заявляла, що бойовики на Донбасі щодня порушують "хлібне перемир'я".