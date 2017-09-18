Росія готова змінювати стратегію на Донбасі - приватна розвідка США

Кремль розглядає зміну в тому, яким чином – якщо не якою мірою – він фінансує захоплений Донбас. Про це йдеться у звіті приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає "Апостроф".

Примітно, що інформація про зміну у фінансуванні бойовиків "ДНР/ЛНР" з'явилася на тлі підготовки обговорень миротворчої місії ООН на Донбасі. На початку вересня Путін запропонував ввести миротворців на лінію розмежування між силами АТО й бойовиками, підтримуваними Росією, для захисту спостерігачів ОБСЄ.

Україна та Захід розкритикували пропозицію через її обмеженість. Замість цього Київ закликав надати миротворчим силам ООН доступ до всієї території Донбасу, в тому числі кордоні з Росією.

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Тим не менше ця пропозиція активізувала тривалий переговорний процес щодо українсько-російського конфлікту. Передбачається, що президент України Петро Порошенко представить план Києва з миротворчої місії ООН на Донбасі перед Генеральною Асамблеєю організації в Нью-Йорку 20 вересня. Путін навіть заявив про готовність розширити свою початкову пропозицію і надати миротворцям доступ до інших територій, де, згідно з Мінськими домовленостями, вже присутні спостерігачі ОБСЄ.

Майбутня Генасамблея ООН буде важлива у контексті спостережень за дипломатичними просуваннями у вирішенні конфлікту між Україною і Росією, а також за участю у цих переговорах ключових західних гравців, таких як Німеччина, Франція і США. З огляду на суперечливі позиції й різні вимоги сторін, малоймовірно, що миротворчі сили ООН будуть розгорнуті в найближчому майбутньому.

Тим не менш Генасамблея надасть можливість деескалувати протистояння між Москвою і Заходом. Принаймні, останні події свідчать про те, що Росія шукає способи послабити тиск з боку Заходу за її участь у війні в Україні.

"Росія буде продовжувати підтримувати непідконтрольні райони Донбасу через розташування регіону на кордоні. Але Москва демонструє готовність бути більш гнучкою у своїх підходах та обсягах підтримки окремих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться у статті.

Раніше росЗМІ повідомляли, що з 2018 року Росія припинить надавати фінансову підтримку "ДНР" і "ЛНР" і спрямує ці гроші на інфраструктурні проекти анексованого Криму та Калінінграда.